Covid Campania - Mega accoglienza in Svezia per Marek Hamsik, l'ex capitano azzurro diventato in queste ore un nuovo giocatore del Goteborg dopo l'esperienza in Cina con Dalian Yiafang. Per niente allarmati dalla pandemia in corso, tantissimi tifosi si sono riversati nell'aeroporto per accogliere con il centrocampista con un entusiasmo alle stelle.

Clicca sul play in basso per vedere.