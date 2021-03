Napoli Calcio - Marcia di protesta in Argentina per Diego Armando Maradona. A quattro mesi dalla sua dipartita sospetta, fan e tifosi si sono dati appuntamenti via social per una manifestazione in piazza per chiedere giustizia e chiarezza sulla morte del Pibe de Oro. All'evento si sono aggiunte anche Dalma e Giannina. "Giustizia per D10S: non è morto, è stato ucciso", è stato l'urlo della folla riunitasi nella Capitale.