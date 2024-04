Gioia per Kalidou Koulibaly stanotte in Arabia Saudita: l’ex difensore del Napoli ha vinto col suo Al-Hilal la Supercoppa nazionale contro l’Al Ittihad per 4-1.

Supercoppa araba all'Al-Hilal, esulta Koulibaly

Il difensore senegalese ha poi postato uno scatto col trofeo tra le mani e con occhi chiusi, per una posa che ricorda quasi la stessa quando vinse la Supercoppa italiana dopo quell'indimenticabile Juventus-Napoli.