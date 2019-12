Nel programma "Ci Vediamo da Mario" condotto da Mario Pelliccia, Gigi Finizio si racconta e si sofferma anche sulle ultime vicende di casa Ssc Napoli.

"Tutto il rispetto per Ancelotti, ma ho capito che il calcio è come una produzione degli artisti. Quando c'è qualche elemento che non funziona se ne deve andare. E' come una macchina con 3 ruote bucate. Se la squadra vive un disagio e ti sta dicendo di andartene, vai a casa".

