Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Montella con il giovane Sottil, Ribery in panca. Ancelotti punta su Mertens, Fabian sulla trequarti

Fiorentina-Napoli - Montella scenderà in campo con il suo solito 4-3-3. Il neo acquisto Ribery partirà dalla panchina ma potrebbe trovare spazio in corso d'opera. Out dal primo minuto anche Biraghi e Simeone al centro di contenziosi di mercato. A centrocampo potrebbero essere schierati Benassi, Badelj e Pulgar, mentre nel tridente offensivo potrebbe esordire il giovane Sottil accanto a Chiesa e Boateng con Vlaovic che potrebbe subentrare.

Ancelotti deve rinunciare a Milik e Lozano non convocati per la trasferta dell'Artemio Franchi. Il polacco non si è ripreso dall'infortunio e rimarrà a Napoli in vista della trasferta contro la Juventus, mentre il messicano deve sbrigare le ultime pratiche burocratiche prima di poter scendere in campo con i nuovi compagni. A destra dovrebbe spuntarla Di Lorenzo su Malcuit, mentre i due mediani del 4-2-3-1 dovrebbero essere Allan e Zielinski. Mertens agirà da punta centrale supportato da Fabian, Insigne e Callejon con lo spagnolo che svolgerà il ruolo di trequartista.

Probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil. All. Montella

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Allan; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens. All. Ancelotti