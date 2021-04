Fabian Ruiz posta sul suo profilo Instagram questa immagine proveniente da casa sua dove ha festeggiato il suo 25° compleanno:

"Per festeggiare i 25 anni mi son messo il mio vestito migliore! Dovrei metterlo più spesso? Grazie mille a tutti per gli auguri, mi fa molto piacere ricevere i vostri messaggi. E poi... il primo regalo è per tutti, squadra e tifosi: tre punti in più!"