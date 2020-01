Fabian Ruiz cammina in campo, Lukaku lo brucia in pochi secondi sul 1° gol [VIDEO]

Fa riflettere l'atteggiamento di Fabian Ruiz in occasione della prima rete di Romelu Lukaku al minuto 14 del primo tempo. Al momento dello scivolone di Giovanni Di Lorenzo, il centrocampista della SSC Napoli è perfettamente allineato con l'attaccante dell'Inter. Il coast to coast del nerazzurro, neanche a velocità siderale, non viene fermato da alcun giocatore azzurro, neppure dallo stesso Fabian: lo spagnolo rientra in difesa, correndo molto piano, quasi in maniera svogliata. Clicca su play per guardare il video di FiusGamer e vai al minuto 4:30: