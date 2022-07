Napoli Calcio - Arriva una piacevole immagine dal ritiro di Castel di Sangro con mister Luciano Spalletti protagonista. Il tecnico azzurro, infatti, quest’oggi ha accontentato un giovane tifoso azzurro dedicandogli attenzione e disponibilità per un autografo pure durante la pausa pranzo. Clicca sul play in basso per vedere.