DAZN, Sky e Serie A dietro il caos calendari su Napoli-Fiorentina. Ecco chi ha deciso di giocare sabato alle 18, a meno di tre giorni dal Chelsea

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DAZN, Sky e Serie A dietro il caos calendari su Napoli-Fiorentina. Ecco chi ha deciso di giocare sabato alle 18, a meno di tre giorni dal Chelsea

In mezzo alla delusione per il tonfo dell’eliminazione in Champions League, c’è una frase di Antonio Conte che è passata un po’ sotto traccia. L’allenatore del Napoli non è nuovo a dichiarazioni forti nei confronti del tema calendario:

“Dobbiamo giocare tra due giorni e mezzo e facciamo fatica a capire chi fa i calendari perchè giochiamo tre partite in sette giorni. Sono fenomeni che vorrei capire, abbiamo giocato alle 21, poi domenica, poi ci tocca di nuovo alle 18 sabato. Poi parlano di infortuni e tante cose, ma se ne fottono altamente”

di Claudio Russo (@claudioruss)

Al netto degli infortuni, che possono scaturire dai metodi di lavoro, dai carichi, e ovviamente anche dal fatto che si giochi praticamente ogni tre giorni, la questione calendario tiene banco in casa Napoli tanto quanto a livello nazionale. Ma un motivo per cui determinate partite si giocano in un determinato orario c’è. E dipende dalle televisioni che trasmettono la Serie A, DAZN e Sky.

Serie A calendario DAZN Sky – Gli slot delle emittenti

Le gare di ogni giornata del campionato di Serie A vengono divise in questo modo:

  • Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN
  • Sabato, ore 15.00 – slot DAZN
  • Sabato, ore 18.00 – slot DAZN
  • Sabato, ore 20.45.00 – slot DAZN e Sky
  • Domenica, ore 12.30 – slot DAZN
  • Domenica, ore 15.00 – slot DAZN
  • Domenica, ore 15.00 – slot DAZN
  • Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky
  • Domenica, ore 20.45 – slot DAZN
  • Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

In base a questa suddivisione, DAZN e Sky nell’accordo con la Lega Serie A possono ‘scegliere’ quali partite trasmettere. Con due modalità:

  • Pick “top match” corrispondenti a 20 Gare per Stagione Sportiva;
  • Pick “matchday” corrispondenti alle rimanenti 360 Gare per Stagione Sportiva.

Serie A calendario DAZN Sky – La scelta dei 20 big match

La scelta dei 20 big match è la seguente:

  1. Juventus-Inter, terza giornata – DAZN
  2. Juventus-Milan, sesta giornata – DAZN
  3. Inter-Juventus, 25esima giornata – Sky
  4. Inter-Milan, 12esima giornata – DAZN
  5. Milan-Inter, 28esima giornata – DAZN
  6. Napoli-Juventus, 14esima giornata – DAZN
  7. Milan-Juventus, 34esima giornata – DAZN
  8. Milan-Napoli, quinta giornata – DAZN
  9. Juventus-Napoli, 22esima giornata – Sky
  10. Inter-Napoli, 20esima giornata – DAZN
  11. Napoli-Inter, ottava giornata – DAZN
  12. Napoli-Milan, 31esima giornata – DAZN
  13. Juventus-Atalanta, quinta giornata – DAZN
  14. Juventus-Roma, 16esima giornata – Sky
  15. Inter-Roma, 31esima giornata – DAZN
  16. Lazio-Juventus, ottava giornata – DAZN
  17. Roma-Inter, settima giornata – Sky
  18. Fiorentina-Juventus, 12esima giornata – DAZN
  19. Juventus-Torino, 11esima giornata – DAZN
  20. Inter-Lazio, 11esima giornata – DAZN

Ciò significa che, nel caso di Sky ad esempio, i match scelti sono necessariamente inseriti in uno dei tre slot a disposizione.

Serie A calendario DAZN Sky – Le scelte giornata per giornata

Le altre 360 gare «sono oggetto di scelta da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB secondo l’ordine di priorità per ciascuna Giornata stabilito dal seguente schema». Quale?

Con riferimento a tutte le Giornate per ciascuna Stagione Sportiva ad esclusione delle prime 6 giornate e delle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna Stagione Sportiva:

  • DAZN sceglie i match 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10
  • Sky sceglie i match 2, 5, 8

Con riferimento alle prime 6 giornate e alle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna Stagione Sportiva:

  • DAZN sceglie i match 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10
  • Sky sceglie i match 3, 5, 7

Perchè Napoli-Fiorentina alle 18?

La 23esima giornata del campionato di Serie A è la seguente.

  • 30/01/2026 Venerdì 20.45 Lazio-Genoa DAZN
  • 31/01/2026 Sabato 15.00 Pisa-Sassuolo DAZN
  • 31/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Fiorentina DAZN
  • 31/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Verona DAZN/SKY
  • 01/02/2026 Domenica 12.30 Torino-Lecce DAZN
  • 01/02/2026 Domenica 15.00 Como-Atalanta DAZN
  • 01/02/2026 Domenica 18.00 Cremonese-Inter DAZN/SKY
  • 01/02/2026 Domenica 20.45 Parma-Juventus DAZN
  • 02/02/2026 Lunedì 20.45 Udinese-Roma DAZN/SKY
  • 03/02/2026 Martedì 20.45 Bologna-Milan DAZN

Seguendo il primo schema, è facile ipotizzare questi slot di scelta

DAZN

  • Pick 1: Parma-Juventus
  • Pick 3: Bologna-Milan
  • Pick 4: Napoli-Fiorentina
  • Pick 6: Lazio-Genoa
  • Pick 7: Como-Atalanta
  • Pick 9: Torino-Lecce
  • Pick 10: Pisa-Sassuolo

Sky

  • Pick 2: Cremonese-Inter
  • Pick 5: Udinese-Roma
  • Pick 8: Cagliari-Verona

Chi decide l’inserimento di una partita all’interno di un determinato slot? Una volta effettuata la scelta da parte di DAZN e Sky, si legge dal sito ufficiale della Serie A,

sarà cura degli uffici competenti della Lega Serie A comporre la programmazione televisiva delle Gare oggetto di scelta di ogni singola Giornata collocandole nei diversi slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti, compatibilmente con le esigenze sportive

Insomma, piazzare Napoli-Fiorentina di sabato alle 18 è volta a massimizzare gli ascolti televisivi, sfruttando anche l’orario per garantire la visione negli Stati Uniti come il loro ‘lunch match’: a New York, per esempio, saranno le 12. Questione di soldi, semplicemente.

Non esiste una regola scritta della FIFA che prescrive tre giorni di riposo, o 72 ore, tra una partita e l’altra. Su Napoli-Fiorentina si segnalano le seguenti ore di riposo: per il Napoli 69 ore di distanza dal Chelsea, per la Fiorentina 93 ore dal match con il Como.

“Dobbiamo giocare tra due giorni e mezzo e facciamo fatica a capire chi fa i calendari perchè giochiamo tre partite in sette giorni. Sono fenomeni che vorrei capire, abbiamo giocato alle 21, poi domenica, poi ci tocca di nuovo alle 18 sabato. Poi parlano di infortuni e tante cose, ma se ne fottono altamente”

Antonio Conte ha ragione, non solo lui ma ogni allenatore che si lamenta delle troppe partite. Però poi ci sono i soldi delle televisioni, che valgono tanto nei bilanci delle squadre e permettono di muoversi sul mercato per assecondare i desiderata di chi manda in campo i calciatori. Però se c’è qualcuno contro cui ‘puntare il dito’, quelli sono gli uffici competenti della Lega Serie A che compongono la programmazione televisiva delle Gare. Sono loro ad aver piazzato lì Napoli-Fiorentina.

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