Di Lorenzo riceve un meraviglioso regalo dopo l'Europeo e il super inizio di stagione [FOTO]

Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei protagonisti dell'Europeo vinto dall'Italia a luglio 2021 ed è tutt'ora uno dei protagonisti del Napoli di Spalletti. Titolare inamovibile, è uno dei punti fermi della squadra azzurra. In queste ore ha ricevuto un regalo speciale, per ora solo tramite social in attesa di riceverlo tra le mani: si tratta di un suo ritratto realizzato da Luca Ascione, un artista napoletano che da svariati anni rende omaggio ai giocatori di Serie A con dei quadri. Il calciatore, in attesa di ricvevere il quadro tra le sue mani, si è detto entusiasta di questo splendido regalo. Clicca su foto allegate per vedere l'opera: