Da Firenze attaccano: "Koulibaly ha sputato addosso a Sottil", ma l'immagine smentisce [FOTO]

I colleghi di FirenzeViola.it riportano questo articolo in merito ad un gesto di Kalidou Koulibaly durante Fiorentina-Napoli:

"Durante la gara tra Fiorentina e Napoli non è passato inosservato uno screzio tra Koulibaly e Sottil durante il primo tempo, in occasione di uno dei tanti contrasti tra loro. Il figlio d'arte infatti dopo un fallo del senegalese si rialza di scatto e va a lamentarsi veementemente con l'arbitro. Non tanto per il fallo perché, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, Sottil avrebbe ricevuto uno sputo dal difensore prima che lui si rialzasse. Da qui le lamentele, inascoltate, al direttore di gara"

Dalle immagini, tuttavia, si può facilmente notare come lo sputo di Koulibaly - che effettivamente avviene -, è in direzione del terreno di gioco e non dell'avversario.