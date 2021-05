Corsa Champions, calendari a confronto: ecco perché è ancora tutto possibile [GRAFICO]

Contro il Cagliari il Napoli ha bruciato 2 punti importantissimi per la lotta Champions, ma ancora non fondamentali. Calendario alla mano gli azzurri hanno ancora tutte le possibilità di centrare l'obiettivo e garantirsi l'accesso nell'Europa che conta. La squadra di Gattuso è infatti ancora padrona del proprio destino, con 4 vittorie su 4 sarà qualificazione aritmetica. Ma andiamo a dare uno sguardo giornata per giornata a cosa accadrà da qui a fine campionato:

Partiamo con la 35° giornata, il prossimo turno:

Spezia-NAPOLI

Fiorentina-Lazio

Parma-Atalanta

Juve-Milan

Proprio questo turno è il primo snodo fondamentale di questo mini campionato per decidere il piazzamento in Champions League. Lo scontro diretto tra Juve e Milan garantirà al Napoli di guadagnare punti su almeno una delle due squadre.

36° giornata:

NAPOLI-Udinese

Atalanta-Benevento

Lazio-Parma

Sassuolo-Juventus

Torino-Milan



Turno sulla carta favorevole agli azzurri, con Juve e Milan impegnate in due trasferte non semplici.



37° giornata:

Genoa-Atalanta

Juventus-Inter

Roma-Lazio

Fiorentina-NAPOLI

Milan-Cagliari



Forse il turno più ostico per la squadra di Gattuso, con una gara in trasferta al Franchi dove i viola hanno fermato sul pari la Juventus settimana scorsa.



38° giornata:

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

NAPOLI-Verona

Sassuolo-Lazio



Ultima giornata e secondo snodo fondamentale: lo scontro diretto Atalanta-Milan consentirà agli azzurri di guadagnare punti su almeno una delle due contendenti al piazzamento Champions League.

Insomma, 2 punti buttati contro il Cagliari sicuramente, ma nulla è ancora perduto. D'ora in poi però ogni gara sarà decisiva, il passo falso possibile è stato già "sprecato" contro i sardi.