Coronavirus, palestra chiusa? La lezione arriva via app!

Sono giorni difficili per chi è chiuso dentro casa. Non c'è possibilità nemmeno di tenersi in forma per chi è abituato a fare tanta attività fisica. Da Cava de' Tirreni arriva però un metodo alternativo di allenamento che può aiutare tanti: con la palestra chiusa le lezioni si seguono via app. L'idea è venuta a Lia Nunziante, da otto anni personal trainer.

Basta scaricare un'app e poi iniziare l'allenamento è un gioco da ragazzi. Per tutti ci sono schede di lavoro personalizzate e video dimostrativi: 50 minuti di allenamento a corpo libero da eseguire almeno tre volte a settimana. In pochi giorni i download si sono moltiplicati e soprattutto sono arrivati clienti da tutta Italia. Nessuno ha voglia di fermarsi. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.