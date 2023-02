Cori anti Napoli e contro Maradona, la lezione di vita di Spalletti in conferenza: da applausi! | VIDEO

Napoli Calcio - Grande lezione di civiltà di Luciano Spalletti in conferenza stampa nel post partita del Picco. Il tecnico, infatti, si è pronunciato sui cori anti-Napoli del Picco durante i 90 minuti: “Non mi riferisco allo Spezia, ai vostri o a quelli di altre squadre: mi riferisco a quello che deve essere il modo di fare in generale. Bisogna smettere di fare i cori contro. Si fa il tifo per la propria squadra e si inneggia la propria squadra. Non si perde tempo a offendere le altre squadre e le altre città, è un modo di fare sbagliato del calcio italiano. Il calcio deve essere un momento di aggregazione". Clicca sul play in basso per ascoltare l'intero discorso.