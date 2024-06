Conte Day: primo giorno a Napoli, che accoglienza! Tutte le immagini | VIDEO CN24

Napoli: un riassunto della giornata dell'allenatore che stamattina è arrivato in città con Manna e Oriali, poi è arrivato in hotel in centro città al Grand Hotel Parker's dov'è stato accolto dai tifosi, prima di dirigersi a Castel Volturno per visitare il centro sportivo con i suoi collaboratori. Il primo giorno di Antonio Conte al: un riassunto della giornata dell'allenatore che stamattina è arrivato in città con, poi è arrivato in hotel in centro città al Grand Hotel Parker's dov'è stato accolto dai tifosi, prima di dirigersi a Castel Volturno per visitare il centro sportivo con i suoi collaboratori.

Il primo giorno di Conte a Napoli

Quand'è tornato in hotel dopo la visita all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, ressa clamorosa all'esterno del Parker’s: il tecnico ha raggiunto l’albergo dove erano già arrivati il suo vice Stellini, il fratello Gianluca Conte, Coratti e Abbruscato. E dove li ha raggiunti anche Aurelio De Laurentiis.

Circa 30 tifosi erano in attesa all’esterno della struttura e sono entrati all’interno del garage dell’albergo per provare a strappare una foto e un autografo al tecnico. Col tecnico, in hotel al rientro erano presenti anche Chiavelli, Sinicropi, Manna e Oriali.