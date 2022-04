Come sostituire Lobotka? Le ipotesi di Spalletti

La seduta mattutina all'SSC Napoli Konami Training Center in vista del match contro l'Empoli in programma domenica ha riservato una brutta notizia per Luciano Spalletti: gli accertamenti strumentali effettuati al centrocampista slovacco Stanislav Lobotka hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro.

Niente Empoli, nonchè Sassuolo e chissà se anche Torino. I tempi di recupero per una lesione di questo tipo, a sentir parlare l'ex responsabile medico della Nazionale Italiana, il dottor Castellacci, si aggirano attorno ai 15-20 giorni.

Come sostituire Lobotka?

Brutta botta per l'impianto di gioco di Luciano Spalletti, privo di un reale sostituto di Lobotka con caratteristiche uguali. In quella zona di campo, al centro di una linea a tre, può agire Diego Demme con doti tuttavia quasi opposte a quelle delo slovacco. Come si può sostituire Lobotka, quindi?

Una ipotesi potrebbe essere quella relativa a Demme, un'altra porterebbe Fabian a ricoprire i compiti di creatore di gioco, con André Frank Zambo Anguissa pronto a dar manforte in copertura ed un altro centrocampista a completare il reparto: ci potrebbe essere un'altra chance per un Piotr Zielinski molto sotto tono, oppure qualche minuto in più per un Eljif Elmas messo un po' da parte nell'ultimo periodo (solo 65 minuti totali tra Udinese, Atalanta, Fiorentina e Roma).

