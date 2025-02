Clamoroso episodio in Inter-Fiorentina per l'1-0 momementaneo. Questo il commento di Luca Marelli in diretta a DAZN: "Bastoni ha rimesso il pallone verso il centro dell'area ma il pallone era nettamente uscito tutto, di 20-30 centimetri. Questo è un errore grave da parte dell'assistente, ma non può intervenire il VAR perché l'APP finisce col calcio d'angolo. Battuto il corner, parte una nuova azione. L'azione si era esaurita uscendo su deviazione di Mandragora".