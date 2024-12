Ci sono 1-0 ed 1-0, il Napoli di Torino ha dimostrato una cosa

Notizie Napoli calcio. Un altro successo di "corto muso" per il Napoli che espugna Torino per 1-0 con gol di McTominay. E' il secondo successo di misura consecutivo per la squadra di Conte, il quarto stagionale ottenuto con questo risultato. In tanti stanno analizzando una fase offensiva "deficitaria" della squadra di Conte, ma dalla gara di Torino emerge un altro dato.

Torino Napoli 0-1

Il risultato finale non deve trarre in inganno, perchè gli azzurri hanno fatto uno step avanti non indifferente in termini di qualità offensiva e pericolosità: le statistiche parlano di ben 6 tiri in porta e 5 parate (4 decisive) di Milinkovic-Savic. Gli XG (expected goals) del Napoli salgono a 1.44 ed è sintomatico di come il raddoppio degli azzurri non sia arrivato solo per i miracoli dell'estremo difensore granta. Certamente si può e si deve migliorare sempre, ma il risultato odierno è ben diverso rispetto a quelli ottenuti nel recente passato. Della serie: ci sono 1-0 ed 1-0...