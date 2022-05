Chiariello: "Scudetto buttato, la colpa è di Spalletti! Diversi errori e nuovo scontro con l'uomo simbolo della città: Mertens"

Napoli Calcio - Editoriale di Umberto Chiariello ai microfoni di Campania Sport. Il giornalista si è pronunciato dopo Napoli-Empoli 6-1 con la solita schiettezza che lo contraddistingue:

“Scudetto perso con dichiarazioni che hanno fatto letteralmente fatto arrabbiare la pazza. Tipo dire ‘vi siete ingolositi’. Siete frustati e vi capisco perché prendete botte da moglie, amanti e capuffici. C’è un piccolo particolare: il calcio è così da sempre. ADL si cerca i guai inutilmente, perché queste frasi poteva evitarle. Parliamo di Spalletti poi: si chiede come sia possibile che venga intestata una squadra che arriva in Champions dopo due anni.

La squadra però è sulle gambe e non lo dico io: l'ha detto De Laurentiis. Poi bastano due cene teraupetiche e si torna a correre: c'era il vino magico? Insigne e Mertens giocano insieme tutta la partita, entra Demme e quant'altro. Guarda un po'. Spalletti ha sempre perso punti nei gironi di ritorno. E' la sua storia. Mertens, bandiera azzurra, si è opposto a Spalletti. E come al solito il tecnico ha problemi con i simboli di una città. Mertens si è detto deluso, perché si poteva vincere in quanto le altre non sono più forti. La colpa è solo di una persona: Spalletti.