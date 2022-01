Chi è Spedalieri, il giovane della Primavera del Napoli convocato per la trasferta con la Juventus

Ultime notizie calcio Napoli - Situazione a dir poco delicata in casa Napoli, con lo staff tecnico che per la trasferta di Torino, tra infortuni, Coppa d'Africa e casi di positività al Coronavirus, ha dovuto fare la conta dei presenti. Non è certo un caso che siano stati aggregati alla prima squadra anche diversi elementi della Primavera ed in tal senso c'è una prima volta che spicca. Sarà, infatti, probabilmente in panchina il giovane Jonathan Andrea Spedalieri.

Chi è Spedalieri?

Si tratta di un difensore centrale classe 2002, alto 192 centimetri e prelevato lo scorso anno dalla Fiorentina. E' nato Biancavilla (Sicilia) il 26 gennaio, ha un contratto fino al 2023 ed in passato ha indossato anche la maglia del Potenza. Il club azzurro ne sta monitorando la crescita e chissà che la sua grande occasione non possa arrivare già nel big match di domani sera.