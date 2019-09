Il Bologna vince e va a festeggiare sotto l'ospedale da Mihajlovic [VIDEO]

Una vittoria conquistata con cuore e grinta. Alla maniera di Sinisa Mihajlovic. Il suo Bologna, in trasferta a Brescia, ha rimontato da 3-1 a 3-4 e ha conquistato un successo importantissimo. Festeggiato dalla squadra con i propri tifosi e non poteva mancare qualche minuto insieme a chi dal Sant'Orsola ogni giornata segue e carica la sua squadra come se fosse sempre con loro.

Giocatori Bologna sotto ospedale Mihajlovic

Al ritorno dal Rigamonti, infatti, tutto il Bologna è passato a trovare Mihajlovic per celebrare la vittoria anche con lui che nell'intervallo (sul 3-1 per il Brescia), seppur a distanza, si è fatto sentire eccome. "Abbiamo parlato con Mihajlovic prima della partita, per noi è importante e ci manca. Vinciamo grazie alla sua mentalità e a fine primo tempo ci ha trasmesso tutta la sua incazzatura!", parola di Rodrigo Palacio nel post gara. Nella ripresa poi ci hanno pensato l'argentino, Denswil e Orsolini a capovolgere tutto. Anche grazie al loro allenatore, assente in panchina, ma idealmente vicino ai suoi giocatori. (gianlucadimarzio.com)

