Barcellona, che numeri in Champions! Al Camp Nou passa l'86% delle volte senza aver vinto all'andata, 100% in caso di pareggio [FOCUS]

Ultimissime calcio Napoli - La nuova formula della Champions League è entrata in vigore nel 2009, e da allora le statistiche che riguardano il Barcellona nelle fasi ad eliminazione diretta che prevedono match di andata e ritorno sono veramente incredibili.

Non sono buone notizie per il Napoli, a cui però, potrebbe giocare a favore la legge dei grandi numeri.

Il Barcellona, infatti da 11 anni a questa parte, solo in due casi, non ha portato a casa il passaggio del turno partendo da posizione di pareggio o sconfitta nella gara di andata.

E' successo in occasione delle semifinali nel 2013 e dei quarti del 2017.

Nel 2013 fu il Bayer Monaco a travolgere letteralmente i catalani prima all'Allianz Arena per per 4-0 per poi confermarsi in Spagna per 3-0, mentre nel 2017 fu la Juventus a fare il colpaccio vincendo 3-0 a Torino e strappando uno 0-0 al Camp Nou.

Queste le due eccezioni rispetto ad un ruolino di marcia impressionante.

Il Barcellona infatti è riuscito ad ottenere il passaggio del turno (tra ottavi, quarti e semifinale) ben 12 volte su 14 (85,7%), senza ottenere una vittoria fuori casa nelle gare di andata).

Clamorosa, poi, la storica remuntada negli ottavi di finale del 2017: gli spagnoli persero clamorosamente al Parco dei Principi di Parigi per 4-0, ma nella gara di ritorno tra le mura di casa si imposero addirittura per 6-1 strappando il pass per i quarti. Nel 2013, invece ribaltarono il 2-0 di San Siro dei quarti contro il Milan per poi annichilire i rossoneri al ritorno per 4-0.

Dal 2009 il Barcellona hanno alzato il trofeo per ben tre volte (2009-2011-2015).

Scendendo più nel particolare, ben 7 volte su 7 (100%) il Barcellona ha passato il turno pareggiando fuori casa all'andata.

Tre sono i casi di 1-1 da ospiti (come contro il Napoli) all'andata.

Negli ottavi del 2009 contro il Lione (5-2 al ritorno), negli ottavi del 2010 contro lo Stoccarda (4-0 al ritorno) e negli ottavi del 2018 contro il Chelsea (3-0 al ritorno).