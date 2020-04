Baldini sull'aggressione a Via Tasso: "Scoppiarono i vetri della macchina a forza di sprangate, mi tagliai la testa"

Francesco Baldini, ex allenatore del Trapani ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Momento orribile quello relativo alla tua aggressione. Che serata fu per te? Ce la racconti? “Non era rivolta proprio a me, ma al primo che capitava. Fu un vero e proprio attentato, ero a Via Tasso e mi fermai ad uno stop. Un motorino mi si buttò davanti e fui aggredito da non so quante persone. Ero chiuso in macchina, ma non oso immaginare cosa sarebbe potuto capitare se fossi uscito. Scoppiarono i vetri della macchina dalle botte che diedero con spranghe e mazze da baseball. I vetri mi tagliarono la testa, ma le spranghe non arrivarono a colpirmi. Per fortuna che quell’auto aveva l’accensione automatica e subito ripartì verso casa. Da quel momento tutti pensavano che a gennaio sarei scappato, ma rimasi fino a fine stagione. Ci salvammo ed il Napoli fallì”.