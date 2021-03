Serie A - In casa Zapata regna il buon umore e la dimostrazione arriva dallo scherzo che l’attaccante colombiano dell’Atalanta, con la complicità del proprio autista Massimino, ha organizzato alla moglie mentre lei stava tornando dall’aeroporto. Il bomber nerazzurro si è travestito da lavavetri e il risultato è stato molto divertente, anche se, come ha scritto lo stesso Massimino su Instagram: “il vetro potevi pulirlo meglio però Duvan…”. Clicca su play per guardare il video: