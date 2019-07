Argentina-Cile, Dybala disturba Vidal prima del rigore gridando: "Kiricocho" [VIDEO]

Ultime notizie Calcio - Alta tensione in campo durante Argentina-Cile, gara valida per l'assegnazione del terzo posto in Copa America e vinta dall'Albiceleste 2-1 con goal di Aguero e Dybala.

Proprio l'attaccante della Juventus è stato protagonista di qualche scintilla con l'ex bianconero Arturo Vidal. I due prima sono quasi venuti alle mani durante una rissa, poi Dybala ha cercato di distrarre il cileno al momento di calciare il rigore del 2-1.

L'argentino infatti, posizionato alle spalle di Vidal, come si vede in un video della 'Tv Publica' avrebbe urlato la parola 'Kiricocho', termine senza senso compiuto ma con una precisa storia alle spalle. A riportarlo è Goal.com