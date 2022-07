Amichevoli SSC Napoli a Castel di Sangro, il motivo dei prezzi dei biglietti

Nelle scorse ore la SSC Napoli ha comunicato i prezzi dei biglietti delle quattro amichevoli internazionali in programma a Castel di Sangro, prezzi da 30 a 40 euro per i match:

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Adana Demirspor Kulübü Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Real Club Deportivo Mallorca. Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club. Sabato 6 Agosto alle ore 19:00 Napoli vs RCD Espanyol.

A differenza del ritiro in Trentino, dove a beneficiare dei tagliandi venduti era la APT della Val di Sole, la monetizzazione dei quattro match abruzzesi sarà della SSC Napoli, come confermato a CalcioNapoli24 dal sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

Le polemiche non sono certo mancate, visti i prezzi alti per gare amichevoli e non valide per competizioni ufficiali.

CalcioNapoli24 ha contattato la SSC Napoli per delucidazioni. Ecco quanto emerge:

Il club, a differenza di altri club italiani, ha rinunciato ad amichevoli e tournée all’estero, di fatto bruciandosi la possibilità di potenziali ed oggettivi compensi più alti, poiché ogni singolo evento viene compensato lautamente per un club partecipante alla Champions League come il Napoli.

L’altro dato che emerge?

La SSC Napoli, per scelta, ha preferito non allontanarsi dall’Italia ma avere i tifosi quanto più vicini possibile. Dandogli la possibilità di seguire gli azzurri di Spalletti nelle due settimane in Abruzzo e percepire tutto il loro calore.

Per questo motivo il sodalizio partenopeo si è dovuto attivare per ospitare, di fatto, quattro squadre estere di caratura internazionale ed accogliere nel migliore dei modi un avversario straniero, e garantire al tempo stesso la migliore organizzazione possibile, comporta costi piuttosto onerosi tra

intermediazioni internazionali

spese di viaggio e spostamenti aerei

pernottamento in hotel

accoglienza

servizi di sicurezza e steward

Stando ad una stima fatta dal club, è probabile che gli introiti delle amichevoli non riescano a coprire nemmeno i costi di organizzazione dei quattro match.

In seguito agli interventi dell’assessore regionale Mauro Febbo e del sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, per garantire completezza di informazione ai nostri lettori abbiamo ritenuto opportuno contattare anche la SSC Napoli per fornire una visione completa della vicenda.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli