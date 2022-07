Regione Abruzzo, Febbo: "Incassi amichevoli a Castel di Sangro? Vanno direttamente alla SSC Napoli, c'è un contratto" | ESCLUSIVA

Mauro Febbo, Assessore Regione Abruzzo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"I dati sono esaltanti quest'anno in termini di presenze. C'è il tutto esaurito, siamo felici per questo risultato. Abbiamo forte presenze nei weekend, la vicinanza tra Napoli e Castel di Sangro permette anche una presenza quotidiana. I partenopei stanno conoscendo l'Abruzzo, le presenze sono superiori alle 10mila presenze al giorno dei tifosi.