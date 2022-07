Castel di Sangro, il sindaco: "L'incasso delle amichevoli va al Napoli per coprire le spese! Capienza ridotta allo stadio, proverò a far parlare De Laurentiis" | ESCLUSIVA

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L’incasso delle amichevoli del Napoli a Castel di Sangro? Va alla società per coprire le spese di organizzazione, con cinquemila posti diventa complicato immaginare di andare sopra. C’è poi da risolvere un problema: con la prefettura abbiamo convenuto di non andare oltre i 5000 posti e non i 7400 della capienza originale dello stadio. Poi le squadre straniere andranno ospitate, prese all'aeroporto e fatte pernottare, e gli incassi andranno in questo modo a coprire.

Iniziative per i tifosi che non riusciranno ad andare allo stadio per le amichevoli? Questione di diritti televisivi, non possiamo incidere. I diritti tv sono stati venduti, quindi la possibilità di vederle anche a domicilio ci saranno. Accontentiamoci di questo grande passo del ritorno allo stadio a capienza quasi integrale, faremo una bella cosa con quattro partite e 20mila spettatori. Riusciremo ad accontentare tanti, anche con gli allenamenti.

Programma degli allenamenti? Il Napoli arriverà sabato intorno alle 12-12.30, il primo allenamento a porte aperte è tra le 17 e le 17.30. Saranno quasi tutti a porte aperte, la mattina tra le 9.30-10 l’arrivo della squadra allo stadio, al pomeriggio dalle 17-17.30.

Dal 23 al 26 le due sedute saranno aperte al pubblico, il 27 ci sarà l’amichevole serale. Il giorno dopo le partite al mattino ci sarà riposo, si riprende al pomeriggio.

Sedute a porte chiuse? Il 29 luglio pomeriggio, il 31 mattina, il 1 agosto pomeriggio, la mattina del 3 agosto, poi il 6 agosto mattina.

Parlerà De Laurentiis? Ci proverò, lo prometto (ride, ndr). Cercheremo di fargli dire qualcosa.

Conferenze previste? Non c’è ancora un programma ben definito, con Radio Kiss Kiss Napoli ci saranno le conferenze stampa in piazza e da quella postazione aperta al pubblico si può sperare che oltre Spalletti ci siano De Laurentiis ed i calciatori”