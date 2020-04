Agostini su Cruz: "Il suo mancino l'ho visto solo a Branco. Se a Napoli non fosse arrivato Boskov saremmo retrocessi"

Notizie calcio Napoli - Massimo Agostini, ex attaccante di Cesena e Napoli, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Che ricordi di Boskov? “Per come si mise il primo anno...fu la nostra salvezza. Ci proteggeva sempre e poi ci diede una mentalità diversa e vincente. Se non fosse arrivato lui saremmo andati in Serie B. Era uno che non ti faceva lavorare molto in allenamento, ma quando andavi in campo ti dava le giuste indicazioni. Gli piaceva lavorare molto col pallone, anche gli esercizi fisici li facevamo col pallone”.