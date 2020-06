Filo Diretto CalcioNapoli24, si torna domani dalle 16: siete voi i protagonisti del format! Tutto sulla finale di Coppa Italia

Juventus-Napoli Coppa Italia - Si riparte. Il Filo Diretto di CalcioNapoli24.it ricomincia proprio domani. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 17, siete voi i protagonisti del format condotto da Fabio Cannavo. Diversi i canali dove potrete seguire la trasmissione: la nostra pagina Facebook, il nostro sito CalcioNapoli24.it e il numero che sarà fisso, in sovraimpressione, per dialogare con noi e porci le vostre domande, 08119719721.

Potrete seguire la trasmissione anche in Televisione: canale 296 del Digitale Terrestre (5296 per chi usa decoder Sky con digital key), oppure installando l'app di CalcioNapoli24Tv su SmartTv. La trasmissione è in diretta anche su YouTube, sul nostro canale ufficiale.

Vi aspettiamo e seguiteci!