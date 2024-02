CalcioNapoli24 Tv, il palinsesto completo di questa settimana

CalcioNapoli24 è anche in Tv! Sul canale 79 del digitale terrestre (in provincia di Napoli e Caserta), CalcioNapoli24 Tv propone un palinsesto interamente dedicato al Napoli calcio.

Palinsesto Tv CalcioNapoli24

Questa la programmazione per la settimana in corso, da lunedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo 2024. Alcuni dei nostri programmi vanno in onda anche sul canale YouTube ufficiale di CalcioNapoli24. Dai un'occhiata al palinsesto integrale:

Lunedì 26 febbraio

Ore 9:30 - Rassegna Stampa

Ore 11:00 - Vikonos Radio di Francesco Marciano

di Francesco Marciano Ore 12:00 - CN24 LIVE

Ore 14:00 - 1Station Radio di Luca Cerchione

di Luca Cerchione Ore 14:30 - TG del pomeriggio

del pomeriggio Ore 15:00 - Filo Diretto

Ore 19:00 - TG della sera

della sera Ore 23:00 - Punto Cinque di Fabio Morra

Martedì 27 febbraio

Ore 9:30 - Rassegna Stampa

Ore 11:00 - Vikonos Radio di Francesco Marciano

di Francesco Marciano Ore 12:00 - CN24 LIVE

Ore 14:00 - 1Station Radio di Luca Cerchione

di Luca Cerchione Ore 14:30 - TG del pomeriggio

del pomeriggio Ore 15:00 - Filo Diretto

Ore 19:00 - TG della sera

Mercoledì 28 febbraio

Ore 9:30 - Rassegna Stampa

Ore 11:00 - Vikonos Radio di Francesco Marciano

di Francesco Marciano Ore 12:00 - CN24 LIVE

Ore 14:00 - 1Station Radio di Luca Cerchione

di Luca Cerchione Ore 14:30 - TG del pomeriggio

del pomeriggio Ore 15:00 - Filo Diretto

Ore 16:30 - Pre-partita Sassuolo-Napoli

Ore 18:00 - LIVE Reaction Sassuolo-Napoli

Ore 19:45 - Post-partita Sassuolo-Napoli

Giovedì 29 febbraio

Ore 9:30 - Rassegna Stampa

Ore 11:00 - Vikonos Radio di Francesco Marciano

di Francesco Marciano Ore 12:00 - CN24 LIVE

Ore 14:00 - 1Station Radio di Luca Cerchione

di Luca Cerchione Ore 14:30 - TG del pomeriggio

del pomeriggio Ore 15:00 - Filo Diretto

Ore 19:00 - TG della sera

della sera Ore 21:00 - Zona Futsal di Fabio Morra

Venerdì 29 febbraio