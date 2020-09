Calcio Napoli 24 Tv, il palinsesto dei programmi: CN24 Live, Speciale Calciomercato, Filo Diretto e Tifosi Napoletani. Orari e date degli appuntamenti

Amici di CalcioNapoli24 Tv, la nostra redazione ha il piacere di informarvi che da domani il palinsensto dell'emittente (canale 296 del digitale terrestre) sarà rinforzato da un nuovo programma. Ogni giorno sarà possibile sfogliare le prime pagine dei giornali, alle 9.30, con la RASSEGNA STAMPA CN24. A seguire, alle 12.00 il consueto appuntamento con CALCIO NAPOLI 24 LIVE, condotto da Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano. Non finisce qui: lunedì e mercoledì, dalle 19 alle 20, sarà possibile seguire lo SPECIALE CALCIO MERCATO, trasmissione guidata da Fabio Cannavo ed un ospite in studio. Martedì, giovedì e venerdì dedicati al FILO DIRETTO che andrà in onda dalle 16 alle 17. Il giovedì sera, alle 20.45, continua la collaborazione con TIFOSI NAPOLETANI, con la conduzione di Gennaro Montuori e Raffaella Iuliano. Tutta la programmazione di Calcio Napoli 24 Tv sarà possibile seguirla non solo attraverso il televisore, ma anche sul nostro portale (CalcioNapoli24.it), sulla nostra pagina Facebook (CalcioNapoli24.it) e sul canale Youtube (CN24).

Di seguito i programmi:

LUNEDI':

Ore 9.30: RASSEGNA STAMPA CN24

Ore 12.00: CALCIONAPOLI24 LIVE

Ore 19.00: SPECIALE CALCIOMERCATO

MARTEDI':

Ore 9.30: RASSEGNA STAMPA CN24

Ore 12.00: CALCIONAPOLI24 LIVE

Ore 16.00: FILO DIRETTO

MERCOLEDI':

Ore 9.30: RASSEGNA STAMPA CN24

Ore 12.00: CALCIONAPOLI24 LIVE

Ore 19.00: SPECIALE CALCIOMERCATO

Filo diretto su CN24 Tv, ogni martedì, giovedì e venerdì alle 16.00

GIOVEDI':

Ore 9.30: RASSEGNA STAMPA CN24

Ore 12.00: CALCIONAPOLI24 LIVE

Ore 16.00: FILO DIRETTO

Ore 20.45: TIFOSI NAPOLETANI

VENERDI':

Ore 9.30: RASSEGNA STAMPA CN24

Ore 12.00: CALCIONAPOLI24 LIVE

Ore 16.00: FILO DIRETTO.

La redazione di CalcioNapoli24 vi augura un buon proseguimento sui nostri canali.