Universiadi, il programma integrale della quarta giornata di giochi

Intenso il programma domenicale all’Universiade. Per la scherma, nella spada femminile alle 10.20 al PalaCus di Fisciano ecco l’Italia, con il trio Roberta Marzani, Nicol Foietta ed Eleonora De Marchi. Poi, alle 13.00, la sciabola maschile a squadre, con Matteo Neri, Dario Cavaliere, Alberto Arpino.

Nella ginnastica artistica domani dalle ore 11.00 al PalaVesuvio di Ponticelli c’è Martina Rizzelli in finale alle parallele asimmetriche, Carlotta Ferlito nella finale a trave e a corpo libero, Lara Mori nella finale a trave.

Nel tennistavolo, dalle ore 10.00 al PalaTrincone di Pozzuoli è in campo tutta la rappresentanza azzurra: Maurizio Massarelli, Alessandro Di Marino, Alessandro Guarnieri, Chiara Colantoni, Valeria Mosconi, Le Thi Hong Loan.

Nei tuffi, ore 11.30 alla Piscina della Mostra d’Oltremare, per le eliminatore dalla piattaforma dei 10 metri, in pedana Antonio Volpe.

Per la pallavolo femminile, al PalaSele di Eboli alle 17.30 c’è l’Italia che sfida la Svizzera e per gli uomini Italia-Argentina, alle 20.00. Mentre alla Piscina comunale di Casoria, alle 19.30, l’Italia femminile di pallanuoto affronta l’Australia. Nel tiro a segno, dalle ore 8.30 al Padiglione 3 della Mostra d’Oltremare c’è la sannita Maria Varricchio. Per il tennis, al Circolo del Tennis sul Lungomare, alle 13.30 circa è in campo il doppio azzurro femminile, Camilla Abbate e Natasha Piludu, contro le ugandesi Nabanoba e Nalukwago. Tra gli uomini, alle 19.00, Alessandro Cappellini e Gian Marco Ortenzi contro Hsin Tseng-Lin Wu, di Taipei. Al via alle ore 9.00 anche il programma di Taekwondo, al PalaCasoria, con Elena Bundo, Categoria Femminile Poomsae Individuale e Umberto Pastore, Categoria Maschile, Poomsae Individuale.