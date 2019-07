Universiadi, bronzo tutto campano nel tiro a segno

È tutta campana la prima medaglia della sesta giornata per l’Italia alla 30ma Summer Universiade Napoli 2019. Il duo composto dal napoletano Dario Di Martino e dalla sannita Maria Varricchio si è aggiudicato il bronzo nella pistola mista 10 metri. L’Italia ha superato nella finale di consolazione l’India. Oro a Taipei che ha sconfitto la Corea del Sud. Raggiante Maria Varricchio: “Abbiamo conquistato una medaglia che attendevamo anche perché vincere in casa ha un sapore particolare, un’emozione indescrivibile con un tifo da stadio. È il coronamento di tanti sacrifici”. Bronzo particolare per il napoletano Dario Di Martino che gareggiava in casa. “Non ho mai sparato davanti ad amici e familiari. È difficile e bellissimo al tempo stesso. Il tifo ci ha trascinato, è stata la carica in più. Puntavo alla medaglia individuale, ma va bene anche così, mi sono riscattato in coppia con Maria”.