Universiade 2019, spettacolo al San Paolo: Insigne ultimo tedoforo, il capitano del Napoli accende il braciere inaugurale [VIDEO]

La torcia della 30esima Universiade fa accendere il braciere di Napoli, e al San Paolo l'ultimo tedoforo è stato l'attaccante e capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il numero 24 azzurro l'ha fatto con il suo colpo ideale, un tiro a giro che ha 'mandato' la torcia alle spalle del 'Vesuvio' costruito davanti alla Curva B. Presente anche il portiere Alex Meret, clicca sul video in allegato per rivedere la scena.

Dove in tv inaugurazione a Napoli universiadi

Diretta Universiadi Napoli

23.55 - Protagonisti Andrea Bocelli e il figlio con una doppia esibizione.

23.45 - La torcia della 30esima Universiade fa accendere il braciere, è Lorenzo Insigne ad accenderlo con un tiro a giro. Presente anche Alex Meret.

23.40 - Si esibiscono anche i cantanti napoletani Andrea d'Alessio e Anastasio.

23.25 - Arriva il via ufficiale alle Universiadi da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

23.10 - Fischi anche per il presidente della Regione De Luca al momento della parola: "10 mesi per completare tutti gli impianti, lo volevamo a tutti i cosi e ci siamo riusciti. Un grazie al presidente Mattarella, alla piccola Noemi che è stata la nostra mascotte. Lo sport deve trasmettere valori, un grazie a tutti i ragazzi presenti da tutte le altre Nazioni che sono in guerra tra loro e sono a Napoli uniti come grande gesto di pace. Questo stadi è diventato bellissimo, grazie a tutti. Viva Napoli e viva l'Italia unita".

23.00 - E' Bebe Vio a portare il tricolore. Tutto pronto per l'inno d'Italia

22.55 - Spettacolo pirotecnico ed esibizione di Malika Ayane.

22.45 - Entra l'Italia. boato del San Paolo.

22.20 - Tra qualche minuto si concluderà la sfilata degli atleti, adesso siamo al San Marino.

22.00 - Inquadrato dalle telecamere il presidente Aurelio De Laurentiis in Tribuna

21.45 - - Fischi per Francia e Germania, subito però coperti da tanti applausi. Come sottofondo musicale c'è Pino Daniele.

21.40 - Intanto ad allietare la serata c'è il napoletano Livio Cori.

21.35 - Durerà diversi minuti l'ingresso in campo degli atleti, in totale sono 119 i paesi partecipanti.

21.24 - Entrano le altre delegazioni Canada, Cina, Cile, Cipro

21.18 - Fanno il loro ingresso Belgio, Bermuda. Botswana. Quest'ultimi si divertono ad emulare delle flessioni. C'è anche il Brasile che ringrazia Napoli per la cultura e la pizza entrando nello stadio con gli atleti vestiti da cuochi.

21.15 - Ora tocca ad Australia, Austria. Azerbaigian

21.11 - Iniziano a sfilare le prime delegazioni: Albania, Algeria e Argentina. All'ingresso dei sudamericani scatta il coro del San Paolo per Maradona: "Olè lè Diego". La delegazione argentina tira fuori la maglia del Pibe numero 10

21.10 - Prende la parola il sindaco Luigi De Magistris: ""Do il benvenuto agli atleti in questo bellismo stadio e nella nostra bellissima città. Napoli città dello sport, pace, dell'amore e dello sport. Io ed il popolo napoletano vi auguriamo di trascorrere giornate indimenticabile nella nostra città"

21.03 - Inizia il countodown della cerimonia con i proverbiali numeri della smorfia. Scenografia magnifica con il Vesuvio tridimensionale e la sirena Partenope con strascico lungo 60 metri.

21.00 - In tribuna è arrivato il capo dello Stato Sergio Mattarella. Al suo fianco anche il Cardinale Sepe.

20.40 - Manca ormai poco all'apertura della cerimonia: si sono accesi i maxischermi e l'audio è perfetto.

20.22 - Inizia a riempirsi il San Paolo. Nello specifico le due Curve ed i Distinti

Universiadi, le date

Le Universiadi inizieranno questa sera 3 luglio e termineranno il 14 luglio: verrà trasmesso dal vivo in mondovisione, con 1000 performer e grandi talenti sul palco per celebrare gli atleti universitari. Inizierà così ufficialmente la 30esima Universiade estiva, con la Cerimonia d'apertura ideata e prodotta da Balich Worldwide Shows, il cui team creativo è noto per i successi di oltre 20 Cerimonie Olimpiche.

Le discipline delle Universiadi

L’Universiade estiva Napoli 2019 è una manifestazione sportiva multidisciplinare: atletica leggera, judo, tiro con l'arco, basket, calcio, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, rugby, nuoto, ping pong, tennis, pallavolo, tuffi, scherma, vela, tiro a volo, taekwondo e pallanuoto.

A poche ore dall’inizio della Cerimonia di inaugurazione dell’Universiade Napoli 2019 aumentano le presenze istituzionali dall’Italia e dal Mondo. Annunciata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Camera Roberto Fico.

Confermata la presenza anche del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, del Cardinale Crescenzio Sepe e del Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho.

Non mancheranno Franco Carraro, delegato del Presidente Cio, Giovanni Malagò, Presidente Coni, Aurelio De Laurentiis, Presidente della SSC Napoli.

Biglietti esauriti da giorni: durante lo spettacolo si esibiranno anche Malika Ayane, Andrea Bocelli ed Anastasio. Mentre in tribuna d'onore è attesa Noemi, la bimba di quatto anni ferita in un agguato a piazza Nazionale il 3 maggio scorso.

Universiadi, Regione e ARU potenziano il trasporto pubblico