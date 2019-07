Universiadi Napoli 2019, Dove vederle? La cerimonia allo stadio San Paolo in diretta su Rai2!

Notizie calcio Napoli, Universiadi 2019 Napoli - Dove vedere le Universiadi 2019 che si terranno a Napoli? sulla Rai! Il 3 luglio ci sarà la cerimonia di apertura allo Stadio San Paolo di Napoli per quel che saranno le Universiadi 2019. Biglietti esauriti per la cerimonia di apertura e per tanti sport che si terranno nei prossimi giorni, come il nuoto e l'atletica su tutti.

Universiadi Napoli 2019, dove vederle?

La cerimonia sarà trasmessa infatti inmondovisione, mentre in Italia sarà visibile su Rai2. Sarà possibile assistere alle Universiadi anche grazie a un maxi schermo su cui verranno trasmessi sia questo evento inaugurale sia tutte le gare d’atletica.