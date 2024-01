Traorè e Ngonge subito a disposizione di Mazzarri per la finale di Supercoppa: oggi voleranno in Arabia, i dettagli | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Hamed Traorè e Cyril Ngonge sono gli ultimi due rinforzi del mercato invernale del Napoli. Il primo è già stato ufficializzato, mentre per l'ormai ex Verona manca solo l'annuncio dopo le visite mediche completate nella giornata di ieri. Mazzarri aspetta i rinforzi ed intanto ha strappato il pass per la finale di Supercoppa dopo aver battuto per 3-0 la Fiorentina.

Ngonge e Traorè in partenza per l'Arabia

Ieri vi abbiamo anticipato che, in caso di finale, Ngonge e Traorè sarebbero partiti per l'Arabia Saudita in vista della gara di lunedì. Indiscrezione confermata: secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, questo pomeriggio i due neo calciatori azzurri voleranno in direzione Riad e saranno subito a disposizione del tecnico Mazzarri per la finalissima: inizia ufficialmente la loro avventura partenopea.