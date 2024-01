Domani a Riyadh il Social Football Summit: ospite anche Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli

Domani 22 gennaio a Riyadh il primo Snack Summit in partnership con Lega Serie A La conferenza si propone di approfondire l’intricato processo di sviluppo e internazionalizzazione, tracciando il percorso della Lega Serie A “From Local to Global”.

Le coinvolgenti discussioni verteranno sulle strategie di marketing e comunicazione, sui format innovativi e sulle partnership strategiche che hanno spinto la Lega Serie A sul palcoscenico globale.

Contemporaneamente, si esplorerà la fiorente crescita del calcio in Arabia Saudita, analizzando l’acquisizione di diversi formati e competenze. Anticipando il futuro, la conferenza mira a svelare le potenziali traiettorie del calcio nel Regno.

Questo incontro impareggiabile di appassionati di calcio promette tavole rotonde ricche di spunti, ciascuna moderata per garantire un coinvolgimento ottimale. I partecipanti sono incoraggiati a condividere le domande in anticipo per arricchire il dialogo.

Gli ospiti:

Gianfilippo Valentini CEO - Social Football Summit

CEO - Social Football Summit Romano Baruzzi Director Saudi Arabia and Kuwait - ICE

Director Saudi Arabia and Kuwait - ICE Antonio Amati General Manager, IT Division - Almaviva

General Manager, IT Division - Almaviva Anna Guarnerio International Media Rights Director - Lega Serie A

International Media Rights Director - Lega Serie A Lorenzo Casini President - Lega Serie A

President - Lega Serie A Michele Ciccarese Marketing and Commercial Director - Lega Serie A

Marketing and Commercial Director - Lega Serie A Ambassador Lega Serie A

Lega Serie A Maximilian Haschke Commercial Director - Saudi Pro League

Commercial Director - Saudi Pro League Roberto Monzani Media House Director - F.C. Internazionale Milano

Media House Director - F.C. Internazionale Milano Tommaso Bianchini Chief Revenue Officer - SSC Napoli

Chief Revenue Officer - SSC Napoli Luigi De Siervo CEO - Lega Serie A

Moderatore: Nicola Innocentin