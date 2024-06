Torna lo spettacolo della Lega Calcio a 8 con le finali nazionali: presenti Calaiò, Cossu e Mancosu

Roma - Dopo lo spettacolo e le emozioni allo Stadio dei Marmi, la Lega Calcio a 8 torna protagonista con le finali nazionali. L’appuntamento è fissato per il 14, 15 e 16 giugno su due campi della Capitale a brevissima distanza l’uno dall’altro. Si tratta dello stadio Alfredo Berra, sito in via Giuseppe Veratti, e il Circolo Stella Azzurra, in via dei Cocchieri 11.

Tre giorni all’insegna dello sport e del divertimento in cui si sfideranno le migliori squadre provenienti da ben dieci regioni d’Italia su due circuiti: le fasi nazionali dello Scudetto e quelle della Coppa Italia. Tra gli ospiti gli ex calciatori di Serie A Emanuele Calaiò, Andrea Cossu e Marco Mancosu. Immancabile anche il nostro appuntamento con la Lega Over 35. L’evento, organizzato in patrocinio con Roma Capitale e Regione Lazio, sarà gratuito e accessibile a tutti. Si ringrazia sentitamente Opes Italia, ente di promozione sportiva.

La FLC Napoli di Lino Arienzo, vincitori della Serie A della Lega Calcio a 8, rappresenteranno Napoli per le finali scudetto potendo contare sui veterani del calibro di Nicola Mora, Nassim Mendil, Ivano Trotta e Gennaro Scarlato, oltre che di giovani e atletici campioncini.

Dettagli dell’evento: