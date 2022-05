Summer Show 2022, in Cilento dal 27 al 29 maggio: il programma dell'evento

Ultime notizie. Sta per arrivare l'evento sportivo più atteso dell'estate! Si terrà da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022: si inizia venerdì con tornei di calcio e padel, cena e spettacoli con Nick Cavaliere e band e il cabaret di Paolo Caiazzo. Durante la serata, Raffaele Auriemma premierà importanti ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo. Si continua il sabato con la presentazione del libro "La giustizia nello sport", tantissime attività sportive e ricreative, l'esibizione di Foot Volley e Table Volley e tanto altro. Domenica piscina, mare e tanto divertimento all'Olimpia Cilento Resort.

Ecco il programma completo dell'evento.

Programma Summer Show Cilento