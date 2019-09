FIFA 20, ecco la Top 100: ci sono ben 5 calciatori del Napoli! Koulibaly, valutazione monstre

FIFA 20, manca ormai poco al lancio del videogame di calcio amato dagli sportivi e dai gamers. Aumenta l'attesa per l'uscita del nuovo Fifa 20: in attesa che il videogame sia messo in commercio a partire dal prossimo 27 settembre, infatti, la EA Sports ha svelato i ratings (valutazioni generali) dei 100 giocatori più forti presenti nel gioco. Durante un'evento organizzato dalla Electronic Arts, sono stati resi noti dunque i nomi più importanti da non farsi scappare per costruire il proprio 'Dream Team'. Dal 100esimo, Zlatan Ibrahimovic, fino al più forte di Fifa 20: Lionel Messi, il giocatore con la valutazione più alta.

FIFA 20, 5 calciatori del Napoli nella Top 100

Ci sono ben 5 calciatori della SSC Napoli nella Top 100 di Fifa 20, ad indicare sia la considerazione internazionale che ha raggiunto il Napoli e le sue stelle, sia il valore della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti nella realtà. E' davvero impressionante la valutazione generale di Koulibaly di 89, il migliore degli azzurri e secondo, per i difensori più forti al mondo, solo a van Dijk.

Ecco la Top 100 del videogame:

Lionel Messi (Barcellona): 94 Cristiano Ronaldo (Juventus): 93 Neymar (Psg): 92 Eden Hazard (Real Madrid): 91 Kevin De Bruyne (Manchester City): 91 Jan Oblak (Atletico Madrid): 91 Virgil van Dijk (Liverpool): 90 Mohamed Salah (Liverpool): 90 Luka Modric (Real Madrid): 90 André ter Stegen (Barcellona): 90 Kylian Mbappé (Psg): 89 Sergio Ramos (Real Madrid): 89 Sergio Aguero (Manchester City): 89 Giorgio Chiellini (Juventus): 89 Robert Lewandowski (Bayern Monaco): 89 Harry Kane (Tottenham): 89 Kalidou Koulibaly (Napoli): 89 N'Golo Kanté (Chelsea): 89 Alisson Becker (Brasile): 89 Antoine Griezmann (Barcellona): 89 Sergio Busquets (Barcellona): 89 Luis Suarez (Barcellona): 89 David De Gea (Manchester United): 89 Raheem Sterling (Manchester City): 88 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal): 88 Gerard Piqué (Barcellona): 88 Manuel Neuer (Bayern Monaco): 88 Sadio Mané (Liverpool): 88 Toni Kroos (Real Madrid): 88 Christian Eriksen (Tottenham): 88 Paul Pogba (Manchester United): 88 Edinson Cavani (Psg): 88 Marco Reus (Borussia Dortmund): 88 Ederson (Manchester City): 88 David Silva (Manchester City): 88 Hugo Lloris (Tottenham): 88 Diego Godin (Inter): 88 Paulo Dybala (Juventus): 88 Thibaut Courtois (Real Madrid): 88 Samir Handanovic (Inter): 88 Karim Benzema (Real Madrid): 87 Jordi Alba (Barcellona): 87 Mats Hummels (Borussia Dortmund): 87 Fernandinho (Manchester City): 87 Son Heung-min (Tottenham): 87 Toby Alderweireld (Tottenham): 87 Bernardo Silva (Manchester City): 87 Thiago Alcantara (Bayern Monaco): 87 Aymeric Laporte (Manchester City): 87 Dries Mertens (Napoli): 87 Thiago Silva (Psg): 87 Casemiro (Real Madrid): 87 Lorenzo Insigne (Napoli): 87 Jan Vertonghen (Tottenham): 87 Keylor Navas (Psg): 87 Joshua Kimmich (Bayern Monaco): 86 Leroy Sané (Manchester City): 86 Miralem Pjanic (Juventus): 86 Angel Di Maria (Psg): 86 Alexandre Lacazette (Arsenal): 86 Marquinhos (Psg): 86 Roberto Firmino (Liverpool): 86 Leonardo Bonucci (Juventus): 86 Marco Verratti (Psg): 86 Ivan Rakitic (Barcellona): 86 Milan Skriniar (Inter): 86 Samuel Umtiti (Barcellona): 86 Thomas Muller (Bayern Monaco): 86 Philippe Coutinho (Bayern Monaco): 86 Ciro Immobile (Lazio): 86 Isco (Real Madrid): 86 Wojciech Szczesny (Juventus): 86 Dani Parejo (Valencia): 86 Marcelo (Real Madrid): 85 Gianluigi Donnarumma (Milan): 85 James Rodriguez (Real Madrid): 85 Frenkie de Jong (Barcellona): 85 Raphael Varane (Real Madrid): 85 Andrew Robertson (Liverpool): 85 Axel Witsel (Borussia Dortmund): 85 Matthijs de Ligt (Juventus): 85 Fabinho (Liverpool): 85 Alex Sandro (Juventus): 85 Niklas Süle (Bayern Monaco): 85 Alejandro Gomez (Atalanta): 85 Romelu Lukaku (Inter): 85 Blaise Matuidi (Juventus): 85 David Alaba (Bayern Monaco): 85 Daniel Carvajal (Real Madrid): 85 Mauro Icardi (Psg): 85 Koke (Atletico Madrid): 85 Kostas Manolas (Napoli): 85 José Gimenez (Atletico Madrid): 85 Sergej Milinkovic-Savic (Lazio): 85 Rodri (Manchester City): 85 Allan (Napoli): 85 Hakim Ziyech (Ajax): 85 Bruno Fernandes (Sporting Lisbona): 85 Saul Niguez (Atletico Madrid): 85 Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy): 85