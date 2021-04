Felicissima Sera, gag tra Amedeo e Totti: "No, Gattuso è gay?"

Notizie - Venerdì sera, in diretta su Canale 5, è andato in onda 'Felicissima Sera', programma di Pio e Amedeo. Durante la puntata c'è stata un'intervista dei due comici a Francesco Totti, ex capitano della Roma. Le domande, tutte ironiche, sono sfociate sull'omosessualità nel mondo del calcio. Totti risponde: "Secondo me esiste". Poi Amedeo fa qualche nome, sussurrandolo a Totti nell'orecchio, e l'ex giallorosso rispondeva sempre con "Mmm". Lo scherzo è durato fino a quando Amedeo ha esclamato: "Nooo, Gattuso è gay?!", tra le risate del pubblico presente e dello stesso Totti. Lo stesso Amedeo continua: "No, da Gattuso non me l'aspettavo".