Caterina Balivo: "Koulibaly alla Juve? Vada pure se vuole! Higuain si è pentito, il Napoli sarà fortissimo"

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva napoletana. Nata ad Aversa, in provincia di Napoli, è nota anche per essere una grande tifosa del Napoli calcio, passione che condivide con sua figlia Cora, e nonostante il marito juventino, Guido Alberto Brera.

Ultime notizie. Questa mattina il quotidiano TuttoSport riporta le parole di Caterina Balivo a "Chi vuole sposare mia Mamma?", il nuovo dating show in onda su Tv8 alle 21:30. Nel corso della trasmissione, Caterina Balivo ha parlato del suo rapporto con il calcio Napoli e i tentativi di convertire suo marito juventino: "Per un po' ero riuscita a fargli cambiare idea, ma poi è arrivato Cristiano Ronaldo alla Juve e l'ho perso".

La Balivo sembra ottimista per la prossima stagione: "Sono sicura che avremo una squadra meravigliosa, Spalletti non mi deluderà, De Laurentiis nemmeno. Se tanti vogliono andare via qualcosa non ha funzionato, è indubbio, ma il cielo tornerà azzurro".

E sull'ipotesi che Koulibaly vada alla Juventus, risponde: "Quando sento parlare di sirene mi viene in mente sempre Ulisse, che stava per fare una brutta fine... Ma se se il richiamo è così forte, può anche andare. Grazie al Napoli potrebbe andare a giocare in un club con una storia diversa. Ma non mi sembra che la Juve abbia fatto una grande stagione. Non è che il ritorno di Allegri abbia dato tanto. Se vuole andare vada, io resterei: può dare tanto e l’intesa con Spalletti c’era. Con Allegri chissà?".

E sull'eventualità di una pista estera, la Balivo risponde: "No. Sarà ancora più “figo” vedere Napoli-Juventus. La vittoria ha sempre più gusto".

Sembra di ripetere la vicenda di Higuain: "Non mi sono mai sentita tradita. Mi è solo dispiaciuto che non abbia capito l’ascendente che aveva sui tifosi. Secondo me si è pentito. Con noi sarebbe diventato come Maradona, aveva anche il phisique du role. Ci ha perso lui, poteva fare la storia. Da parte mia c’è stata indifferenza e non mi ha nemmeno sorpresa il suo comportamento da smargiasso".