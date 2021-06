Boom di sbarchi a Capri, tra Vip e calciatori anche Asensio e Savic

Ultime notizie Napoli. Inizia ufficialmente l'estate 2021 e le mete turistiche campane si riempiono di turisti. Oggi Il Mattino riporta notizie degli sbarchi a Capri, dove anche quest'anno arrivano vip e calciatori: "Boom di sbarchi a Capri, ieri si è arrivati a una soglia che gli imprenditori turistici aspettavano da tempo. Numeri che si registrano però solo nel fine settimana mentre negli altri giorni l'isola è vissuta in gran parte da stranieri che soggiornano negli alberghi a cinque stelle. A partire dalle star del calcio".

Giocatori a Capri

Rumors segnalano la presenza a Capri di due calciatori di livello internazionale, Asensio e Savic: "Come Marco Asensio, 25enne calciatore spagnolo del Real Madrid che vanta nel suo palmares due Champions League. Tappa immancabile per il giocatore è stato il ristorante «Al Caprì», il locale che sfiora la Piazzetta, dove si è fatto ritrarre in un look casual con cappellino e polo insieme ai proprietari Enzo Iuele e Massimo Verde. Al Grand Hotel Quisisana, seduto al Quisi Bar, è stato avvistato Stefan Savic, difensore montenegrino dell'Atletico Madrid, fresco campione di Spagna".