Ballando con le stelle, vince il napoletano Pasquale La Rocca e urla "Maronna mia!" | FOTO

La diciassettesima edizione di "Ballando con le Stelle" si è conclusa ieri sera con la vittoria della coppia composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, che ieri hanno trionfato nella finale dello show condotto in prima serata su Rai 1 da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle, vince il napoletano La Rocca

Un successo che per i napoletani è motivo d'orgoglio: il ballerino Pasquale La Rocca, infatti, è nato a Napoli, la famiglia ha origini nel popolare quartiere di Ponticelli. Per lui si tratta della seconda vittoria, avendo già vinto nell'edizione belga di Ballando con le Stelle nel 2019. Questa volta lo ha fatto in Italia, al fianco di Luisella Costamagna, celebre giornalista d'inchiesta e conduttrice televisiva.

Ultime notizie. In finale Pasquale La Rocca ha dato sfogo a tutta la sua emozione quando, al momento della vittoria, ha urlato "Maronna mia!" in napoletano. Le immagini sono destinate a diventare virali.