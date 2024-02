Angelina vince Sanremo 2024, trionfa Napoli: Geolier secondo, non basta il 60% al televoto

Ultime news Sanremo - Termina il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier che chiude secondo: non basta - ed è incredibile - il 60% di televolo a favore di Emanuele, la sala stampa spinge la figlia d'arte alla vittoria. Il verdetto arriva tra le polemiche a notte fonda (tantissimi che hanno votato per Geolier, non hanno ricevuto messaggi di conferme o credito scalato, il che vuol dire che i voti non sono andati a buon fine, insomma poteva fare ancor più del 60% dal televoto). Un Festival targato Napoli, perché anche la cantante nata a Maratea non ha mai nascosto il forte legame con la città, e il tifo calcistico per i partenopei.

Angelina e Geolier

Ultimo è Fred De Palma. A decidere la canzone regina di questo 2024 un rush finale affidato a televoto, sala stampa e radio. Alla fine vince la ventiduenne di Maratea, probabilmente trascinata dalla sala stampa, che ha penalizzato il ventitreenne di Secondigliano Geolier, al centro di una perfetta shitstorm semirazzista in rete.

Nonostante il 60% al televoto di Geolier contro il 16,1% di Angelina, trionfa la cantante nelle percentuali globali (34% televoto, 33% radio, 33% sala stampa): 40,3% per Angelina, 25,2% per Geolier nella sintesi delle tre componenti.

Classifica Sanremo 2024: vince Angelina, Geolier 2º

La classifica finale ha visto:

Angelina Mango («La noia»), Geolier («I' p'me, tu p'te»), Annalisa («Sinceramente»), Ghali («Casa mia») Irama («Tu no»). Mahmood Loredana Bertè Il Volo Alessandra Amoroso Alfa Gazzelle Il Tre Diodato Emma Fiorella Mannoia The Kolors Mr Rain Santi Ffrancesi Negramaro Dargen D'Amico Ricchi e Poveri Big Mama Rose Villain Clara Renga e Nek Maninni La Sad Bnkr 44 Sangiovanni Fred De Palma