Andrea Sannino a CN24: "Abbracciame la canta tutto lo spogliatoio, Mertens mi scrive in napoletano!" [VIDEO]

Premio Malafemmena 2019 15esima edizione - CalcioNapoli24 TV, parner dell'evento tenutosi in Villa Doria a Capodimonte e tv ufficiale della 15ª edizione, ha intervistato i protagonisti e i premiati della serata organizzata dalla collega Barbara Carere e dal marito ed ex calciatore Giuseppe Della Corte e condotto da Francesco Mastandrea. Tantissimi i premiati del mondo dell'editoria, imprenditoria, giornalismo, spettacolo, musica, sport, tv e cultura del panorama campano, madrina della serata Valentina Stella.

Fra i premiati, il cantante napoletano Andrea Sannino. Reduce dall'enorme successo di 'Abbracciame', ha da poco pubblicato il nuovo singolo "Lassame cu' tte". Si è parlato tanto di musica, con il nostro inviato Manuel Guardasole, ma anche di calcio:

Poteva essere proprio 'Abbracciame' con Mertens che la cantava nello spogliatoio la canzone dell'anno dello scudetto...

"Ci siamo andati molto vicini! Ho scoperto col tempo che Dries l'ha cantata e conosciuta perchè era diventata la canzone dello spogliatoio: ho avuto modo di parlare e sentire tanti azzurri, alla festa di Reina, al compleanno di Insigne, con Giaccherini e Maggio. Mi accorsi che tutti cantavano questa canzone, per questo Mertens la conosceva: per me è un onore da fan sfegatato di questi colori e di questa città, da tifoso quindi, ma anche perchè a cantarla è un ragazzo belga! Quando mi scrive su Instagram mi chiama: 'frate', è napoletano a tutti gli effetti!".