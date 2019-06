'Ischia si tinge d'azzurro', comincia l'evento: Andrè Cruz torna dopo 22 anni, al mare con Fontana e Rastelli! [FOTO & VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Cominciato il Grande Evento Estivo del Club Napoli Isola d’Ischia in collaborazione del Club Napoli Campobasso di Mimmo Mei. L'obiettivo della kermesse è di far conoscere sempre di più nel mondo le bellezze dell'Isola insieme a chi ha fatto la storia del Calcio Napoli e chi la sta facendo ora con la maglia azzurra. Tra gli invitati spiccano i nomi di: Andrè Cruz (torna in città dopo 22 anni), Francesco Baldini, Luca Altomare, Angelo Paradiso, Francesco Montervino, Max Esposito, Gaetano Fontana e Massimo Rastelli.

Mattinata al mare con gli ospiti, protagonisti (foto in allegato) Andrè Cruz che torna in città dopo 22 anni, Gimmy Fontana e Massimo Rastelli, al Snack Bar Gino di Casamicciola Terme.

Ecco il programma

Venerdì 13 giugno alle 19.30 al Bayola Stadium di Forio d'Ischia partita di calcetto con i nostri ospiti e parte del nostro direttivo accompagnati dalla musica di Pascal Dj; -

Sabato 14 giugno dalle 20 in poi accompagnati dalla musica di Pascal Dj presso la Terrazza di Venere a Forio d'Ischia Cena di Galà con ricco buffet, premiazione e Maxi torta preparata dalla Pasticceria Dolci Fantasie di Casamicciola Terme. Ospite dell'evento direttamente da Made in Sud Alessandro Bolide. Non sono esclusi ospiti a sorpresa...

Tutto l'evento sarà possibile seguirlo in esclusiva tramite Web e Social di CalcioNapoli24.it e sul Digitale Terrestre tramite Calcionapoli24tv canale 296 e Nuvola Tv che riprenderanno le diverse fasi di questa 3 Giorni targata Isola d'Ischia. Insomma ancora poco perl’Isolaverde si tinge d’Azzurroðð