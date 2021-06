Ziliani sulla Superlega: "Tifosi Juve e media ridicoli: si esulta per un’assoluzione, non per un rinvio di sanzione"

Serie A - Tweet di Paolo Ziliani sulla Superlega: "L’esultanza con cui i tifosi della Juventus (scusabili) e i media (ridicoli) hanno accolto la notizia della sospensione temporanea del procedimento UEFA contro i bianconeri la dice lunga sulla coda di paglia di tutti: si esulta per un’assoluzione, non per un rinvio di sanzione. Il 20 i 150.000 soci del #Barça votano sì o no alla Superlega: resteranno solo Juve e Real? Il 30 la Juve deve firmare il no alla Superlega per iscriversi alla A: il Real resterà solo? - Il 2 agosto sorteggio ConferenceLeague: avremo Roma o Sassuolo? Buon Giovedì"