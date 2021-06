Ziliani si sfoga: "Inter-Juve scandalo mondiale, l'AIA si è rifiutata di fornire audio-video alla Procura. La FIGC deve radiare tutti subito!"

Serie A - Paolo Ziliani si sfoga sui social riguardo l'episodio di Pjanic in Inter-Juve 2018 e sulle indagini de Le Iene: "Per anni hanno sostenuto che l’audio-video della sala VAR in Inter-Juve 2018 non c’era. Invece c’era e guarda caso l’audio è stato cancellato solo per l’episodio-truffa che ha deciso lo scudetto. FIGC, ora devi radiarli tutti, possibilmente subito. È ormai provato che l’istituzione arbitrale AIA, diretta emanazione della FIGC, ha boicottato la Procura federale dapprima rifiutandosi di fornire l’audio-video della sala VAR, poi dopo mesi inviandolo con l’audio cancellato e raccontando menzogne. Uno scandalo mondiale. Cari colleghi che ogni giorno vi occupate di sport, qui c’è un’istituzione (quella arbitrale) che compie un reato tipo diserzione, o intelligenza col nemico, truffando le regole e remando contro la giustizia sportiva che chiede collaborazione per indagare. Niente da dire?".